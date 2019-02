Har kæmpet til det sidste: Restaurant lukker med øjeblikkelig virkning

I et kortfattet opslag på Facebook skriver værtsparret bag Restaurant Søstjernen i Diernæs, at restauranten på Havvejen lukker.

HADERSLEV: Tina og Roald Bøgh Nissen, værtsparret bag Restaurant Søstjernen, har på restaurantens Facebookside skrevet en farvelhilsen til deres kunder.

Parret forklarer i opslaget, at restauranten er lukket med omgående virkning på grund af et par fejlslagne år.

- Det trælse er, at vi altid har været glade og stolte af stedet, vi har kæmpet til sidste sveddråbe for at overleve, prøvet alle muligheder, men desværre forgæves, skriver parret direkte henvendt til kunderne.

Samtidig fortæller værtsparret dog, at de har fundet et sted at være i fremtiden, de kan dog ikke afsløre hvor eller hvornår, men opfordrer eventuelle kunder til at kontakte dem eller via mail eller telefon.

JydskeVestkysten har forsøgt at få fat på parret, men endnu uden held, for at høre mere om den pludselige lukning.