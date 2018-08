Restauratør og tidligere byrådskandidat Kim Koch (K) har lagt mindeblomster på Jomfrustien i Haderslev. Det gør han for at råbe Haderslev Kommune op, og skabe debat om de dårlige veje i området.

- Jeg køber tit rundstykker herinde, og jeg er demonstrativt begyndt at køre langsomt for at undgå hullerne i vejen, siger han.

- Vi er nødt til at tænke over, hvilken rækkefølge vi gør tingene i. Hvis jeg for eksempel får gæster i golfklubben til spisning, så begynder jeg ikke at piske bearnaisen, inden de har sat sig til bords, siger han.

- Jeg havde sovet bedre om natten, hvis man havde valgt at gøre noget ved det her i stedet for at asfaltere Hovedvejen, siger han.

Kim Koch er især uforstående overfor, at Haderslev Byråd har valgt at asfaltere noget af hovedvejen til Starup mod Aarøsund.

- Vi er nødt til at tænke over, hvilket indtryk, det er, vi byder de turister, der besøger Haderslev, men sandelig også de borgere, der bor i Haderslev. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt, siger Kim Koch.

Haderslev: Den bumlede tur i bil ned ad Jomfrustien kræver næsten en Jeep, og det er ikke godt nok, mener Kim Koch. Han forsøger derfor nu at råbe politikerne i Haderslevs byråd op ved at lægge bårebuketter forskellige steder på Jomfrustien.

Masterplanen for Jomfrustien omfatter et 25 hektar stort område, der ud over Jomfrustien blandt andet omfatter Naffet, Østergade og Bygnaf.Arbejdet med planen gik i gang, da Haderslev Byråd og Provas i 2013 vedtog en særlig indsats for klimasikring. Det medførte, at der i 2014 blev udført en del forarbejder, og at der året efter blev gennemført forundersøgelser af hvad der eksempelvis er af jord, hvem der ejer det og hvordan infrastrukturen virker.Der blev i 2016 afviklet en konkurrence, der blev vundet af tegnestuen BCVA arkitekter på baggrud af blandt andet borgerinddragelse. Der har blandt andet været afholdt borgermøder og workshops med op mod 1000 deltagere.I begyndelsen af 2017 gik BCVA i gang med at lave masterplanen, der blev godkendt af byrådet tirsdag aften.Planen bliver rammen for den fremtidige udvikling af området.

Masterplan for Jomfrustien

Kim Koch giver samtidig ikke meget for, at Haderslev Kommune har valgt at udsætte renoveringen af Jomfrustien som følge af den masterplan, der er vedtaget for området.

- Der er ikke nogen slutdato på, hvornår det er færdigt. Jeg kunne forstå, at man ventede, hvis projektet stod færdigt næste år. Når man ikke ved, hvornår det er færdigt, så er vi simpelthen nødt til at få gjort noget ved det her, siger han og tilføjer:

- Jeg ved ikke, om kommunen har en eller anden rabataftale med en mekaniker, vi borgere kan bruge, når vi skal have skiftet støddæmpere på vores bil.

I november sidste år var Kim Koch på kandidatlisten under Konservative, hvor han ikke blev valgt. Han understreger dog nu, at det her er hans eget initiativ.

- Mit politiske virke er lagt i skuffen efter, at jeg ikke blev valgt. Jeg håber, at jeg med den her gimmick kan få rejst en debat om, hvordan vejene i området ved Jomfrustien ser ud, siger han.