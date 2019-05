Happy Hunting-ejere begærer sidegesjæft konkurs

Haderslev: Skodistributøren Footwear ApS er blevet begæret konkurs.

Virksomheden er af ejet Steen Høck Nielsen og Christian Friis, som også står bag tøjforretningen Happy Hunting.

Årsagen til konkursbegæringen er, at virksomheden ikke kunne lande en god nok aftale med det skomærke, som Footwear distribuerede.

- Grunden til, vi afvikler selskabet, er, at vi har repræsenteret et mærke, der hedder Dockers, og der har vi ikke kunnet lande en aftale, der i tilstrækkelig grad tager højde for de konkurrencemæssige udfordringer, vi har blandt andet fra webshops fra det meste af Europa, siger Steen Høck, der er direktør i selskabet, der ingen andre ansatte havde.

Han forsikrer, at konkursen ikke kommer til at påvirke Happy Hunting.