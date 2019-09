Handels-elever skal lære at favne demokratiet

Der bliver gennemført flere initiativer for at få unge til at sætte sig ind i politik og få dem til at stemme ved valg. For eksempel Skolevalg, der gennemføres for de ældste klassetrin i folkeskolen. Her er det et skolevalg på Sdr. Otting Skole i Haderslev. Arkivfoto: Søren Gylling