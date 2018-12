Ari Alexander, der spillede menig Justesen i filmen "9. april", vil optage en novellefilm om kultursammenstøddet mellem storby og provins. Optagelserne skal finde sted i hans barndoms by.

Han har foreløbigt fået 50.000 kroner af Haderslev Kommune til projektet, og filmen, der får en varighed af 25-30 minutter, kommer til at handle om kultursammenstødet mellem storbymennesker og livet i provinsen samt om vold og alkohol i nattelivet i samme provins.

Det vil jeg ikke en gang diskutere med nogen. Det irriterer mig, at når man laver film om Sønderjylland eller Nordjylland, tager man nogle københavnske skuespillere og giver dem et manuskript. De aner ikke ikke noget om det område.

Ari Alexander bor i dag i København, hvor han prøver at skabe en karriere i filmbrancen. Han har blandt andet medvirket i "Badehotellet". Privatfoto

Nej, hvor eksotisk

Filmen skal optages i maj-juni, og Ari Alexander vil gennemføre en casting af nogle af de medvirkende i Haderslev.

Kort fortalt handler historien om tre kvinder i København, der drager mod Haderslev, hvor den ene er vokset op, for i nogle dage at koble af fra storbyens tempo. De to veninder opfatter Sønderjylland som dybt eksotisk og fremmedartet, og i Haderslev møder de en gruppe yngre mænd, som omvendt er groet fast i lokalsamfundet:

- Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men de får deres værste mareridt både afkræftet og bekræftet på én gang, siger Ari Alexander.

Fordommene, filmen kredser om, henter Ari Alexander blandt andet fra sin fars rolle i "Willy Kaffeklub", hvor Klaus Andersen er den selvbevidste "æ kjøffenhavner", der konstant skal dunkes i hovedet af de tre sønderjyder.

- De to veninder i filmen har det sådan: - Wau, hvor eksotisk. De er nærmest i zoologisk have. Jeg kender det. Når jeg snakker med mine københavnske venner om det og ser dem i øjnene, synes de nærmest, de kigger en tiger i øjnene.