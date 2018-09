Han drog ud som en knægt og vender hjem som en helt

Kaptajn Gustav Schröder var medlem af nazistpartiet, men alligevel reddede han 937 tyske jøder fra den visse død, da han nægtede at overlade dem til deres skæbne, efter at de var blevet afvist af Cuba og USA. Schröder, der stammer fra Haderslev og døde i 1959, er mindet som Righteous Among The Nations i det israelske mindecenter for Holocaustofre Yad Vashem i Jerusalem. Onsdag hædres han i Haderslev.