Hammelev-pige på oplevelse i Australien

Højt at flyve. Anne Nielsen fra Hammelev har det seneste år været aupair i Melbourne i Australien og har været på en lang række spændende ture rundt i landet. Her er hun i gang med at skydive over Bondi Beach. Privatfoto

Anne Nielsen har siden sommeren 2018 været aupair i Australien. Det har givet hende anledning til at rejse rundt på downunder. Her deler hun en række af sine eventyr, tips og tricks med JydskeVestkystens læsere.

Jeg skrev i sommeren 2018 under på en 12 måneders kontrakt som aupair og har nu været her i snart et år. Det har givet mig lejlighed til at udforske en del af østkystens smukke destinationer, som jeg nu vil dele med jer. Min første rejse gik til Tasmanien, også kaldet Tassie, Australiens største ø og mindste delstat - halvanden gang så stor som Danmark. På et kort ligger Tasmanien som et "afbrækket" stykke syd for hovedlandet og er kronprinsesse Marys fødested. Her fløj jeg i januar på et ugelangt ophold, hvor jeg tog på et fire dages "roadtrip" med en af mine au pair veninder og tilbragte resten af tiden i hovedstaden Hobart, som er Australiens andenældste by. I Hobart er mange bemærkelsesværdige ting hændt, som har betydning for Australiens historie og dannelse. Jeg kan anbefale at besøge "Cascades female factory historic site", et kvindehjem fra 1828, som også findes på UNESCO listen. For at få dybere indblik i Hobarts historie tog jeg på en rundvisning i byens vigtigste dele, og her kan jeg varmt anbefale "Hobart Free Walking Tours - Introduction to Hobart". Her kommer man bl.a. forbi havnen, "Battery Point", "Salamanca place", "Arthur Circus" og "Kelly steps" - alle steder som emmer af historie fra da byen levede af hvalfangst. For de madglade er "Farm gate market" (hver søndag morgen) og "Salamanca market" (lørdage), der har over 300 boder et must. Salamanca market tilbyder også boder med lokale designere - det ultimative sted at finde en souvenir at tage med hjem. Jeg kan også varmt anbefale det gammeldags og absolut bedste bageri i byen "Jackman og Mcross", der laver de lækreste friskbagte brød og kager, den anmelderroste fiskerestaurant "Fish Frenzy" og til den søde tand "Tasmanian creamery" ved havnen, som har flere prisvindende is.

Der blev kørt mange kilometer, da Anne Nielsen var på roadtrip. Men det er også en måde at opleve det australske landskab på. Privatfoto

Museum og natur For de kunstinteresserede er kunstmuseet "MONA - museum for old and new art" et must. Det er et meget moderne fungerende museum, som er grundlagt under jorden. De kører også et nyt princip om, at man kun skal læse om de ting, man finder interessant. Så ved indgangen får man tildelt en iPod og høretelefoner til at kunne læse om værkerne og høre nogle af kunstnernes synspunkter. Så der findes ingen lange beskrivelser eller forklaringer på værkerne hængende fremme. Der er også mange interaktions udstillinger på museet, der gør det meget børnevenligt, de har endda en maskine, der producerer lort, det kan fange enhvers opmærksomhed og næse! Royal Tasmanian Botanical Gardens er et skønt sted for en gåtur i smukke omgivelser med udsigt over havet. Vores roadtrip rundt i Tasmanien gik fra Hobart op langs vestkysten, hvor vi krydsede over midten og ned langs østkysten retning Hobart igen. Mere detaljeret kørte vi dag 1 til Hobart, Russel Falls, Lake st. Clair (Australiens dybeste ferskvands sø - 160 meter) og Strahan, hvor vi overnattede. Dag 2 kørte vi videre til Cradle Mountain og Launceton, hvor vi overnattede lidt uden for byen retning "Bay of Fires". Dag 3 kørte vi til St. Helens, derefter så vi "Bay of fires", og derfra kørte vi sydpå til Freycinet National park og Winegalss bay, hvor vi tilbragte resten af dagen. Dag 4 gik med at køre tilbage til Hobart, hvor vi tog turen gennem Richmond. Jeg synes, alle vores destinationer på ruten var værd at se, men det var mange kilometer at køre hver dag. Mine highlights og anbefalinger fra turen er Cradle Mountain, Freycinet National park/Winegalss bay og en af destinationerne på vestkysten, da naturen og klimaet virker meget anderledes der, så enten Russel Falls, Lake st. Clair eller den lille hyggelige kystby, Strahan.

Der er ufattelig mange smukke steder. Her er det fra Blue Mountains og Three Craggy Sisters, der ligger lige uden for Sidney og er på Unesco's verdensarvliste. Et besøg værd. Privatfoto

Bondi Beach Da min søster Helene kom på besøg i januar tog vi op langs Australiens Østkyst. Her besøgte vi Sydney, Gold coast, Surfers Paradise og nogle venner undervejs i de lidt mindre byer som bl.a. Wagga Wagga og Gosford. Når man tager til Australien er Sydney et must! Så dejlig en kyst storby med mange seværdigheder og omringet af et så smukt bjerglandskab, gjorde at jeg blev nødt til at besøge Sydney af to omgange. Bondi Beach er en meget smuk strand, som for mange er et must, men det er derfor også en ekstremt turistet strand. Jeg kan derfor anbefale, at man tager en gåtur langs vandet fra Bondi beach til Coogee Beach, en 6 km rute som kan tages på ca. 3 timer. Det er en utrolig smuk kyststrækning, hvor man går oppe på klipperne, og passerer forbi rigtig mange små lækre strande. Her kan jeg personligt anbefale "Gordons Bay", - det skulle ifølge en af de lokale unge, jeg mødte være "det hippe sted for unge". En anden smuk kystrute man kan gå er fra "Manly Warf" til "Spit" - ca. 3 timers gåtur. Den er for dem, der ønsker en større udfordring, da den går noget mere op og ned i landskabet. Manly Beach, er min personlige favorit til badning - ingen sten og meget mindre turistet end Bondi. Ved Manly Beach kan man også få en surf lektion, - en mega fed oplevelse der tager omkring 3 timer.

Surfers Paradise er et must. Her er vand, strand og gode muligheder for at slappe af og nyde livet som Anne Nielsen gør her. Privatfoto

Blue Mountains Da Sydney ligger ved kysten, vil jeg anbefale dig "Sydney fish Market" hvor du kan få frisk fisk og skaldyr. Darling Harbour er også et must see, her kan jeg anbefale at tage en lille aftentur over broen og spise aftensmad på en af de mange lækre restauranter ved vandet til okay priser. Royal Botanical Gardens er det ultimative sted til at holde en picnic, spadsere en lille tur eller det perfekte sted at tage billeder af Harbour bridge og det smukke Operahus, vores danske arkitekt Jørn Utzon har tegnet. En super måde at se Sydneys top seværdigheder og få kendskab til Sydneys historie er at tage på en "I´m Free " walking tour, som starter ved George St. mellem Town Hal, og St. Andrews Cathedral - en 3 timers tur jeg helt sikkert kan anbefale! Konceptet i "Free" er at man ikke inden men efter turen betaler guiden, hvad man synes, turen var værd. For de kunstinteresserede er "Art Gallery of New South Wales" et must - her kan du blandt andet også se aboriginal art. Lidt uden for Sydney ligger UNESCO listens populære "Blue mountains". Det mener jeg helt sikkert er et must at opleve. Jeg valgte at tage derhen på en af de mange tours, man kan booke. Men fandt bagefter ud af, at det er meget billigere selv at købe billetten, hvis du er frisk på det. Jeg vil anbefale at bruge mere end dag i Blue Mountains, da det ellers bliver meget presset på tid. Når du befinder dig i Blue Mountains er Echo Points Clifftop, hvor du kan se the three craggy sisters, Mt. portal lookout, Scenic world og en vandretur i regnskoven et must.

Masser af natur. Billedet er fra Wineglass Bay, som Anne Nielsen besøgte sammen med sin søster. Privatfoto

Guldkyst og surferparadis Gold coast og Surfers Paradise er for mange også på listen over særlig interessante steder i Australien. Her tilbragte jeg en uge med min søster. Havet indbyder i høj grad til, at man tager en dukkert. En kanal rundvisning ("Canal Cruise") kan helt sikkert anbefales for at få en god fornemmelse af byens størrelse og indhold - her sejler man rundt i 1 ½ time, hvor man kan se skyline fra flere vinkler og ser de mange små øer, der danner byen. Et smut op i " Skypoint" kan også anbefales for nogle smukke billeder af udsigten over "Surfers Paradise". Lidt uden for Surfers Paradise befinder der sig de såkaldte "Theme parks", en helt masse familievenlige aktivitetsparker, her afprøvede min søster og jeg Dreamworld forlystelsespark med det tilhørende badeland, og det kan anbefales, hvis du ønsker en dag fyldt med sjov og adrenalinkick. Hvis du er til vildere ekstremsport, har jeg selv prøvet og kan anbefale et Skydive over Bondi Beach, - her flyver man over vandet, og der er mulighed for at blive afhentet fra Surfers Paradise tidlig morgen og være hjemme igen til aftensmads tid. Et andet lille tip er at snuppe nogle magasiner ved turistinformation i Surfers Paradise, da de som regel indeholder forskellige gode rabatkuponer, især mange i de kinesiske blade (bare rolig det står også på engelsk i de kinesiske blade) til restauranter, aktiviteter mm. Til de madglade læsere finder man den absolut bedste fiskerestaurant i den nordlige del af Surfers Paradise nemlig "Peters fish Market" - ekstremt god fisk og skaldyr til en god pris.