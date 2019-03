Hammelev har mistet forbindelsen: Borgere uden net

Kenneth Christensen og Vagner Petersen er utilfredse med, at mobil- og netforbindelsen røg, fordi en skorsten med sendeanlæg blev taget ned mandag. I mere end et år har man vidst, at skorstenen på Lysbjergvej skulle tages ned, siger Kenneth Christensen. Foto: Jacob Schultz

I mere end et år har Telenor og Telia vidst, at skorsten med mobilnetværk skulle pilles ned. Mandag blev skorsten pillet ned. Først i næste uge kan borgere være sikre på at få net og mobil igen.

Hammelev: Vagner Petersen på Egevej i Hammelev mistede uden varsel mandag pludselig sin mobil- og netværksforbindelse. - Jeg kan kun få forbindelse fra skuret i haven, men inde foran min computer kan jeg ikke. Det er slemt. Jeg er indsamlingsleder for Kræftens Bekæmpelse, og lige nu er det kritisk, for jeg kan ikke komme i kontakt med mine indsamlere, siger Vagner Petersen forud for landsindsamlingen 7. april. I første omgang troede Vagner Petersen, der er kunde hos Telenor, at det alene var hans forbindelse, der var noget i vejen med. Men det har efterfølgende vist sig, at store dele af Hammelev er ramt. Mandag blev GSM900 masten fra Telia & Telenor, som var placeret på Lysbjergvej 8 ved den gamle vindmøllefabrik, nemlig fjernet, og herved blev signalerne enten stærkt forringet eller helt afbrudt. Tidligst torsdag 29. marts klokken 23 kan de berørte kunder få forbindelsen igen, har teleselskaberne oplyst. - Det er bare ikke i orden, siger Kenneth Christensen, der er nabo til Vagner Petersen og lever af at lave it-support.

Mobil- og netværksforbindelse er jo afgørende for rigtig mange mennesker i dag, og virksomheder er jo også berørt af svigtet. Kenneth Christensen

Undrer sig Da han blev opsøgt af Vagner Petersen, der efter råd fra medarbejderne i Telenors butik i Haderslev, bad om hjælp til at få sikkerhedskopieret indholdet på sin mobil, blev Kenneth Christensen mistænksom og forsøgte at finde ud af, hvad der egentlig var sket. På Hammelev Sogns Ungdomsforenings Facebook-side spurgte han, om andre var berørt. Det viste sig hurtigt, at det var tilfældet. En halv snes berørte Hammelev-borgere meldte sig. Kenneth Christensen kontaktede derefter Telenors kundecenter, der oplyste, at problemerne med mobil- og netværksproblemerne med stor sandsynlighed skyldtes, at skorstenen med senderne på Lysbjergvej var pillet ned: - Først torsdag gik man i gang med at sætte en ny mast op. Jeg undrer mig rigtig meget. For det har vist sig, at man allerede for et år siden vidste, at skorstenen skulle pilles ned. Hvorfor er der ikke sket noget inden. Mobil- og netværksforbindelse er jo afgørende for rigtig mange mennesker i dag, og virksomheder er jo også berørt af svigtet, siger Kenneth Christensen.

Telenor beklager Hos Telenor beklager man generne hos kunderne. - Der er ikke noget, vi ønsker mere end at levere en god dækning til vores kunder. Straks vi blev bekendt med, at vi skulle flytte antennen på Lysbjergvej, begyndte vi at eftersøge en ny placering, der kan sikre vores kunder en fortsat god dækning. Men, det er desværre - også selvom det er en midlertidig mast - en længere proces, hvor vi er afhængige af en række tilladelser fra forskellige parter, før vi må sætte udstyret op. Det har desværre givet udsving i dækningen i området, skriver Telenors pressechef, Alice Klitholm Duch på baggrund af kritikken i et skriftligt svar. - Vi arbejder på højtryk og forventer at kunne aktivere den midlertidige mast i løbet af i dag, så vores kunder er sikret en god mobildækning, indtil vi har tilladelserne til at bygge den nye permanente mobilmast, hvis placering kommer til at resultere i en endnu bedre mobildækning, tilføjer hun.

