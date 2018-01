Hammelev-direktør mærker manglen på arbejdskraft

Hammelev: Vibeke Svendsen er leder af godt 15 medarbejdere i sin virksomhed ved Hammelev, Envotherm, som fremstiller vandrensningsanlæg til såvel store, internationale som små industrivirksomheder.

Hun er formand for Dansk Industris udvalg for små og mellemstore virksomheder. Det skal hun fortælle mere om på Dansk Industris konference for og om små og mellemstore virksomheder i Kolding på mandag på IBC Innovationsfabrikken.

Som Vibeke Svendsen ser det, er især rekruttering et stort problem i virksomhederne lige nu.

- Jeg har ikke tidligere haft problemer med at skaffe kvalificerede folk, men jeg kan se, at det er begyndt at gå noget langsommere, siger Vibeke Svendsen.

Og det er til trods for, at virksomheden ligger klos op ad motorvejen. For Envotherms vedkommende er det især inden for teknisk salg, at rekrutteringen halter.

- Så får jeg måske nogen, der kommer langvejs fra, men vi ved jo også, at det ikke altid holder så længe, når folk bor langt væk, siger Vibeke Svendsen.

Men Envotherm er en eksportvirksomhed, og det meste leveres af underleverandører. Her er der større problemer.

- Hos vores underleverandører er der ret store problemer med at skaffe smede og elektrikere. Det betyder, at vi må vente længere på, at de kan levere ordren. Det mærker vi ret tydeligt, fortæller Vibeke Svendsen.

Tyskkundskaber er også vigtige for Haderslev-firmaet, da langt den største del af eksporten går til det tyske marked.

- Og her nytter det bare ikke altid at være god til engelsk. Du skal kunne tysk, siger direktøren, der selv bor i Aabenraa.

På konferencen i Kolding skal Vibeke Svendsen tale de små og mellemstore virksomheders sag. På scenen er også Hans Kongelige Højhed, Prins Joachim, som overrækker DI's Initiativpris, samt blandt andre erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- De små og mellemstore virksomheder med under 100 ansatte udgør langt hovedparten af virksomheder i Danmark. Mange er primært kendte i lokalområdet, selv om de indgår i globale værdikæder - men de er i høj grad med til at skabe lokale arbejdspladser og aktivitet overalt i landet. Derfor er det uhyre vigtigt, at de ikke bliver glemt, når der bliver talt om lovgivning og andre vilkår for danske virksomheder, siger Vibeke Svendsen.

Vibeke Svendsen er godt inde i rollen som talsmand for de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Hun har selv som iværksætter og ejerleder prøvet op- og nedture. Finanskrisen for snart 10 år siden ramte Envotherm hårdt, da kunderne stoppede for investeringer. I dag er virksomheden ovenpå igen og har fyldte ordrebøger. Virksomheden er startet i Nordborg i Danfoss Entreprenørpark i 2006. Siden har den holdt til på Norgesvej i Haderslev, hvor lokalerne blev for små, og nu ved Hammelev.

SMV-konferencen starter mandag morgen kl. 8.30, hvor de mange gæster ankommer og varer til sidst på eftermiddagen.

Konferencen får også besøg af seks medlemmer af regeringens Disruptionråd, som deltager i en debat om digitalisering og fremtidens arbejdsmarked.