Hammelev: Gymnaster på spring til årets opvisning

Hammelev: Gymnaster og tilskuere fra nær og fjern vil fylde Hammelev hallen, når Hammelev gymnastikafdeling holder sin årlige forårsopvisning lørdag 16. marts kl. 14.30.

Til gymnastikopvisningen er der forberedt et tilbageblik over gymnastikken i de sidste 100 år. Det sker i anledning af, at HSUF fylder 100 år i år.

I en pressemeddelelse oplyses det, at 5 af gymnastikafdelingens egne dygtige børnehold kommer på gulvet. Som gæstehold kommer i år Jumping Friday fra Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening.

- Vi glæder os, sammen med vores gymnaster og instruktører, til at vise, hvad vinterens træning har resulteret i og håber og regner med, at alle får en god oplevelse, lyder det fra Hammelev gymnastikafdeling.

Cirka 225 gymnaster har deltaget på de 11 hold, der har været udbudt i HSUF gymnastik i denne sæson.

Traditionen tro vil "årets gymnast/atlet" blive kåret i forbindelse med gymnastikopvisningen.