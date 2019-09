Halm gjorde lykke, da unge landmænd inviterede til åben landbrug

Halmballer og løs halm var det store hit, da de to unge landmænd, Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe, søndag slog dørene op til deres to økologiske landbrug lige nord for Haderslev.

Det er dog sin sag at afvikle "Åbent Landbrug, så de to unge landmænd fik i dagens anledning hjælp fra venner og bekendte, knapt 40 i alt.

Nikolaj og Andreas havde på begge gårde brugt halm til aktiviteter for de besøgende børn, og det gjorde lykke. Der er endnu ingen af dem der selv har børn, men de havde i dagens anledning fundet deres indre legebarn frem, og det, kombineret med gode råd fra søskende og deres børn, gav gode oplevelser.

- Det bedste er at se de mange glade børn, og se folk køre glade herfra, forklarede Andreas, og uddybede:

Både han og Andreas var glade for, at så mange familier havde taget mod invitationen og aflagt besøg hos dem, men det var ikke antallet af besøgende, der var afgørende for dem:

- Vi har spredt vores interesser, fordi vi derved bliver mindre sårbare, men hele tanken "fra jord til bord" er meget vigtig for os begge, forklarede Nikolaj.

De to kammerater driver sammen gårdene Eliselund, hvor de opdrætter økologisk kødkvæg, og Skyttegården, hvor de opdrætter økologiske kyllinger. Derudover fokuserer de på økologisk plantedrift.

HADERSLEV: Nikolaj Dalsgaard, 31 år, og Andreas Barsøe, 33 år, havde søndag debut som værter ved Åbent Landbrug, og om halsen bar de begge et navneskilt, hvorpå der stod "bondemand". Det var egentlig en fin betegnelse, fordi på mange måder mindede deres drift om gammeldags landbrug - drevet på moderne vis.

Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsø driver pt. to gårde. Skyttegården, som de har drevet siden 2016. Her har de en økologisk produktion af kyllinger, og der produceres 125.000 kyllinger pr. år. I 2018 overtog de driften af gården, Eliselund efter Nikolajs svigerfar. Her har de 170 stude (kastrerede tyre), som opfedes efter de biodynamiske principper. Det betyder blandt andet, at dyrene kun får biodynamisk eller økologisk foder. Studene fedes langsomt op og er cirka tre år, når de bliver slagtet. Kødet sælges som Demeter-oksekød, primært til danske restauranter. Derudover dyrker de 430 hektar jord. Det svarer til næsten 860 fodboldbaner. Her går dyrene på græs. På nogle marker dyrkes gamle kornsorter som for eksempel spelt, hvede, havre og byg. Det meste sælges til et bestemt bageri.

Lærke på seks år fra Fyn besøgte Eliselund sammen med sine forældre og nogle venner. for hende var bigballen et kæmpehit. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fascinationen af maskinerne blev for Nikolaj til en fascination af landbruget, og han endte derfor på landbrugsskole. Forinden havde han, i begyndelsen af nullerne, mødt Andreas på en fælles arbejdsplads og siden holdt de sammen. I 2004 kom Nikolaj i praktik på Eliselund, hvor han mødte sin udkårne, datteren på gården, og resten er, som man siger, historie.

Det var især populært blandt de besøgende drenge. Maskinerne blev i sin tid også vejen ind i landbruget for Nikolaj, der i modsætning til Andreas, ikke er vokset op på en gård.

Ud over at lege med halm, så kunne gæsterne også ae en stud og en lille kylling, og sidde i førehuset på en af gårdens kæmpetraktorer og på majetærskeren.

- Jeg synes, det er nogle fine aktiviteter, der har sat i gang her.

Hun havde derfor også kun ros til over for de to debuterende værter:

- Det er en god måde at komme tæt på livet på landet, og så er det uformelt, man kommer, når man kommer og kører, når man har set nok. For vores familie er det en god aktivitet, som vi tidligere har deltaget i.

Med eller uden horn

Det vigtigste i makkerskabet mellem Nikolaj og Andreas er klar besked, og det praktiserer de i forhold til alle samarbejdspartnere, også dem de er i familie med. Andreas og Nikolaj har lejet de to gårde af Nikolajs svigerfar, og så har de etableret to selskaber, der ejer besætningerne og står for driften. De selskaber ejer de hver især 50 procent af.

De begyndte i 2016 med Skyttegården og kyllingeproduktion, og i 2018 overtog de driften af Eliselund, og alt drives 100 procent økologisk.

- Det var en fornuftig måde at komme ind i branchen på. Banken låner jo ikke lige 70 millioner kroner ud til unge landmænd. På denne måde har vi mulighed for at konsolidere os og rejse noget kapital, som vi sidenhen kan investere.

Det er de i fuld gang med. De er i færd med at udvide bedriften af kødkvæg, og er ved at udvide med en tredje ejendom, som Andreas' far ejer.

Selv om dagens arrangement har krævet forberedelser og masser af hjælp, sætter de pris på arrangementet "Åbent Landbrug":

- Det er rart at få mulighed for at vise landbruget frem og fortælle om det vi går og laver til hverdag.

Hvad er det sjoveste spørgsmål , du har fået i dag?

- Jeg ved ikke, om det er det sjoveste, men det har været det hyppigste: Hvorfor vores studer (kastrerede tyre, red.) har horn? Svaret er, at det er fordi vi har valgt 100 biodynamisk drift, vi tror på, at dyrene har horn af en grund, derfor vil vi ikke fjerne hornene. Nogle spørger om ikke det giver mange skader, men det gør det ikke, når de alle er ens. det var en anden historie, hvis halvdelen var uden horn og den anden halvdel var med, forklarer Nikolaj, inden en ny gæst smilende henvender sig med et spørgsmål.