Hærvejen skal op i turismens superliga som attraktiv pilgrimsrute

Med en lille million kroner fra Nordea Fonden skal samarbejdspartnerne omkring Hærvejen udvikle ruten til et førende rejsemål for vandre- og cykelturisme i Nordeuropa.

Styrket adgang til store naturoplevelser, bedre faciliteter og øget mulighed for at gå på opdagelse i historien og lokalkulturen. Disse målsætninger har samlet 12 kommuner og en lang række lokale turistorganisationer, som skal udnytte og udvikle Hærvejens potentialer. Alt sammen gennem en sammenhængende natur-, kultur- og turismeindsats.

Haderslev: Med en lille million kroner fra Nordea Fonden inviteres borgere, erhverv og lodsejere langs Hærvejen til at medvirke til udvikling af den 450 kilometer lange rute til et oplevelsesmæssigt fyrtårn. Derfor igangsættes nu et forprojekt, som skal gøre den fælles ambition til virkelighed. Forprojektet skal munde ud i en samlet udviklingsplan, som ventes klar i begyndelsen af 2020.

Naturoplevelsesrute

Det foreløbige afsøgningsprojekt er sat til at vare et år, og vil sætte rammerne for, hvordan det ambitiøse udviklingsprojekt over de efterfølgende fire til fem år skal foldes ud. Det skal ske i samarbejde mellem kommunerne og Destination Hærvejen - og med inddragelse af de mange foreninger, borgere og lokale virksomheder, som findes langs ruten. Det forestående delprojekt skal munde ud i en samlet plan for, hvordan Hærvejen bliver det mest markante af sin art i Nordeuropa.

- Hærvejen har potentialet til at blive en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter. Vi håber, at borgere, lodsejere, erhverv mv. langs Hærvejen, alle vil bidrage til at forbedre og kvalificere planerne for udviklingen, siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen, i en pressemeddelelse.