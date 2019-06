HADERSLEV: Ukendte gerningsmænd affyrede natten til fredag mellem klokken 01.31 og 02.21 et kanonslag i en sandkasse hos en børnehave på Ryes Møllevej. Kanonslaget ødelagde et solsejl over sandkassen. Hvis nogen har set eller hørt noget, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.