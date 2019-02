Haderslevs unge er de rødeste i Sønderjylland

HADERSLEV: De ældste skoleelever er de rødeste i Sønderjylland. Skolevalget afslørede, at de 14-15 årige endda stikker markant af i forhold til de sønderjyske nabokommuner.

Eleverne i udskolingen på Sdr. Otting, Fjelstrup Favrdalen, Lagoniskolen, Gram Skole og Louiseskolen stemte.De to største partier blev S og V med 236 og 131 stemmer. I alt 1108 afgav deres stemme. De 780 var gyldige.

De unge, der stemte på fem skoler i Haderslev Kommune, følger ikke bare landstendensen ved at udpege Mette Frederiksen som ny statsminister. De overhaler deres jævnaldrende i resten af landet, idet Socialdemokratiet står til 30,3 procent af stemmerne mod 22,6 procent på landsplan.

I Sønderjylland følger Sønderborg Kommune i hælene på Haderslev. Her faldt 46,4 procent af stemmerne til S, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet.

Ikke så gul endda

236 stemmer gik til Socialdemokratiet, der høstede de fleste på Fællesskolen Fjelstrup Favrdal og Lagoniskolen. Venstre indtager andenpladsen med 131 stemmer og havde størst opbakning på Sdr. Otting Skole.

I det, der er udråbet til det gule danmark, fik Dansk Folkeparti ved skolevalget 70 stemmer. Til sammenligning fik de konservative og Liberal Alliance 84 og 81 stemmer. Dansk Folkeparti står især stærkt på Sdr. Otting og Favrdalen, mens de konservative hentede de 46 stemmer på Sdr. Otting Skole.

Fællesskolen Fjelstrup Favrdal stikker på flere fronter af. Det er de unge her, der sikrer, at SF og Enhedslisten er synlige i regnearkene. Af SF's 31 stemmer faldt de 22 på skolen i Haderslev bys nordøstlige ende. Også Enhedslisten har meget af takke teenagerne på Favrdalen for. Af den yderste venstrefløjs 34 stemmer kom de 28 fra herfra.

I en tid da klimaet optager mange, er det bemærkelsesværdigt, at Alternativet får 25 stemmer. De kommer stort set alle fra Favrdalen og Sdr. Otting.