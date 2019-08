Haderslevs nye wellnesshus viser vejen til både indre og ydre velvære

Mange kiggede forbi for at høre om mulighederne, da Haderslev Wellnesshus åbnede med en reception, og i løbet af eftermiddagen var der både gruppehealing og yoga.

HADERSLEV: Den røde løber var rullet ud i Nørregade, da Haderslev Welnesshus åbnede fredag eftermiddag.

Og gæsterne, især det kvindelige publikum, strømmede til for at høre om mulighederne for at opnå større indre og ydre velvære.

Hypnoterapi, psykoterapi, healing, clairvoyance, nye negle, fedtfrysninger, kranio sakralterapi, japansk facelift, filler, zoneterapi, intimvoks, skønhedsbehandlinger, løbehold, yogahold og massage er bare nogle af mange tilbud, man kan finde i wellnesshuset i Nørregade 1.

Bygningen ved siden af domkirken, som tidligere husede Sygeforsikring Danmark, har plads til 16 behandlere, og der er så godt som fyldt op fra starten.

Blandt de mange gæster, der kom til åbningen, var Charlotte Tækker fra Haderslev, som havde taget sin veninde Connie Bojtang med.

- Vi er nysgerrige og synes, at det er godt for byen, at man har fået sådant et sted, hvor man kan få åbnet hele kroppen, sagde Charlotte Tækker.

- Er der nogle bestemte behandlinger, du er mere nysgerrig efter at prøve?

- Vi har lige bestilt massage hos Bjarne (massør Bjarne Rasmusen, red.), og efter så er jeg også lidt nysgerrig for at prøve, hvad yoga er for noget. Jeg har hørt, at det skulle være godt for kroppen, lød det fra Charlotte.

Henrik Møller er manden, som har købt bygningen og står bag Haderslev Wellnesshus. Det er Henriks kæreste Mia Gade og Evy Nielsen, som mange kender fra Miss Diva E på Torvet, der skal stå for den daglige ledelse af huset.

Der er fælles reception, hvor kunderne kan booke tider hos de forskellige behandlere i huset.

- Vi tror på, at Haderslev er klar til det her. Der er er mange kunder på Torvet, der har efterspurgt noget mere, konstaterede Mia Gade ved åbnings-receptionen.

- Det er et hus med masser af gode energier, fastslog Christine Bækkel, som er åndelig vejleder og hjælper mennesker til at blive klogere på deres næste skridt i livet blandt andet ved hjælp af krystalhealing og orakel-kort.

- Det er kommet til mig oppe fra, fortalte den 28-årige kvinde.

Det er mere jordnære betragtninger, som husets ejer Henrik Møller, har gjort sig omkring projektet med at lave et wellnesshus.

- Bygningen var så velholdt i forvejen, så det var til at have med at gøre, da vi overtog den. Vi har egentlig bare malet og sat nogle skillevægge op. På en måde har sygesikringen ikke helt sluppet huset, da den giver tilskud til en del af de behandlinger, vi har i huset, konstaterer Henrik Møller.