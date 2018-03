Haderslevs lejeboliger må undvære 174 millioner kroner til planlagte renoveringer

Det er alt andet end populært i Haderslev Boligselskab, at regeringens ghettoplan nu lægger sin lang arm på de millioner, som skulle have været brugt til nye renoveringer blandt Haderslevs almene boliger.

- Det er katastrofalt for os, hvis vi ikke kan udføre de planlagte renoveringer i Braineparken. Det er 30 år gamle boliger med utidssvarende isolering og indretning. Jeg håber virkelig ikke, at det er rigtigt, siger formand for Haderslev Boligselskab, Lars Kruse.

Finansieringen af regeringens udspil om parallelsamfund betyder, ifølge BL - brancheorganisation for landets almene boligselskaber - at helt almindelige boligområder over hele Danmark vil få udskudt renoveringer "på ubestemt tid", som det hedder i en udtalelse fra BL.

I Haderslev Kommune er det stort set samtlige almene boligforeninger, der bliver ramt af udspillet, planlagte renoveringer for i alt 174 millioner kroner.

Af udspillet fremgår det, at Landsbyggefondens samlede renoveringsramme fra 2019 til 2026, altså over otte år, samlet set skal være på 21 milliarder kroner. Heraf er de 12 milliarder øremærket til de udsatte områder, og det vil sige ghettområder i byer som Kolding, Esbjerg, Aarhus og Storkøbenhavn.

"Det betyder, at der kun er ni milliarder kroner til at finansiere renoveringerne i en otte års periode fra 2019 til 2026. Det svarer til godt en milliard årligt, og det rækker ikke til den kø til renoveringsordningen, som der er nu. Konsekvensen er klar: Alle renoveringer uden for de udsatte områder kan stoppe fra 2020," hedder det i BL's meddelelse.

- Det er helt uacceptabelt, siger administrerende direktør i BL - Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen. - Nu har almene beboere via huslejen i årevis sparet op i Landsbyggefonden, så de kan få økonomisk støtte til for eksempel skimmelrenovering, elevatorer til glæde for gangbesværede og ældre eller på andre måder helt utidssvarende boliger, så er det ikke rimeligt, at de på denne måde bliver gjort til sorteper. BL er derfor parate til at indgå i en dialog med regeringen og Folketingets partier, så der kan udarbejdes en bedre model til anvendelse af Landsbyggefondens midler i de kommende år, siger Bent Madsen.

Lars Kruse fra Haderslev Boligselskab undrer sig også over, at der skal tages penge fra de lidt mindre byer, som skal sendes til de store:

- Det går jo også imod regeringens intentioner om at forbedre vilkårene uden for de store byer. Jeg synes ikke om det, siger han.

Det er regionsdirektør i Domea, Erik Gottfredsen, helt enig i:

- Det er voldsomt, at forholdsvis få lejere rundt om i landet alene skal betale over huslejen for løsningen af et samfundsmæssigt problem, nemlig vores ghettoområder. Jeg anerkender fuldt ud, at der er områder, som har et stort behov for en form for indsats, men tror det er svært for den enkelte lejer, som havde håbet på en renovering, at forstå, at nu skal pengene i stedet bruges på ghetto-områderne i andre byer, siger Erik Gottfredsen.

Det er nemlig via Landsbyggefonden - som lejerne betaler til over huslejen - at regeringen vil finde pengene til de belastede områder.

Han peger også på, at det vil give færre opgaver i de kommende år til lokale håndværkere og entreprenører.

Haderslev Boligselskab har allerede haft udgifter til arkitekter og entreprenører i forbindelse med de planlagte renoveringer af Braineparken.

JydskeVestkysten har tidligere forsøgt at få en kommentar fra HAB, men her ønsker man ikke at udtale sig om sagen.