Haderslevs Turistguide er revet væk i år

Haderslev: Den danske sommer har ikke kun givet mange solskinstimer, men også mange turister. Der er travlt på turistbureauet og mange i Haderslevs turistbranche har en rigtig god sæson. Det kan mærkes på efterspørgslen af den lokale Haderslev Turistguide, som laves hvert år af VisitHaderslev - men i år allerede nu er næsten helt væk.

- Vores aktører har været rigtig gode til at dele turistguiden ud, og mange besøgende har været forbi VisitHaderslev for at få brochurer. Derfor er vi nu i den situation at vi er så godt som løbet tør for Haderslev turistguide 2018, på trods af at der er blevet trykt 17.000 stk. - til 2019 sætter vi produktionen op, fortæller turismekoordinator Lis Christensen i en pressemeddelelse.

Den lokale turistguide er en gratis folder på lidt over 100 sider, som bliver omdelt i sommerhus-områderne, på overnatningssteder, spisesteder og andre steder hvor turisterne kommer.

Årets lokale turistguide kan heldigvis fortsat læses digitalt på www.visithaderslev.dk.