Haderslevhus vil hjælpe ældre ud af ensomhed

Først fællesskaber

- Vi har en million i budgettet for sidste år og i år til tilbud til 65+, og det er de penge, der nu delvist er udmøntet, siger Kjeld Thrane (K), formand for udvalget for kultur og fritid, der har frigivet pengene.

Han fortæller, at ambitionen oprindeligt var, at borgere på 65 og derover skulle have støtte til at komme mere i bevægelse, men efterhånden som drøftelserne skred frem, blev det et erklæret mål at få de ældre ud ad huset og med i fællesskaber. Så kan målsætningen om bevægelse og motion komme bagefter.