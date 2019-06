En handleplan for at banke antallet rygere i bund er vedtaget. Skolerne skal være røgfri i skoletiden.

HADERSLEV: Flere end hver femte borger i Haderslev Kommune ryger. Det er over det regionale gennemsnit, og det er flere rygere end på landsplan. Prisen er derefter: Det anslås, at 130 borgere i kommunen hvert år dør som følge af rygning.

Nu sætter sundhedspolitikerne ind med en ambitiøs plan til 1.4 millioner kroner om året. Målet er ambitiøst: Andelen af daglige rygere, der i dag er på 21,7 procent skal i 2030 ned på fem procent.

Der er flere værktøjer: Rygestop-tilbud, forebyggelse af rygedebut blandt børn og unge og etablering af flere røgfri miljøer. Det sidste vil begrænse udledning af tobaksforurenet luft og mindske risikoen for flere former for kræft samt hjerte- karsygdomme.

Haderslev Kommune skal selv være røgfri i arbejdstiden fra 1. januar 2020.