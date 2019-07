Hadersleverne kan snart se de smalle film

Og så syntes jeg, at det har været svært at få filmene præsenteret for publikum på den rigtige måde.

Entusiaster

- Vi var nogle filmentusiaster, der syntes, at det var ærgerligt, at man skal køre til Nicolai i Kolding eller Øst for Paradis i Aarhus, og at det ville være fedt, hvis vi i stedet kunne få filmene til Haderslev.

Det siger Marianne Møller, der er en af initiativtagerne.

Da gruppen havde taget beslutningen, kontaktede de Torben Jølnæs, Kosmorama, der blev glad for henvendelsen, da han selv har tænkt på, at biografen burde vise flere smalle film. Ikke mindst efter at den ny biograf på Jomfrustien er blevet åbnet. Med fire sale giver den langt bedre mulighed for sådan en satsning.

Man kan købe en enkelt forestilling, men få hele pakken for 300 kroner:

- Vi har valgt filmene, siger Marianne Møller, der selv gerne ser film, der tager livets store spørgsmål op.