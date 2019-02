Haderslevere kan være med til historisk parade på kasernepladsen

Haderslev: Forberedelserne forud for dronning Margrethes besøg på Haderslev Kaserne fredag er gået ind i slutspurten. Fredag er der nemlig fest på kasernen, og alle kan være med. Haderslevs hæderkronede gamle regiment, Slesvigske Fodregiment, er nemlig genopstået som regiment 1. januar, og det bliver officielt fejret ved en parade og efterfølgende minikoncert i Slesvigske Musikhus for inviterede fredag middag.

Dronning Margrethe, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) samt forsvarschefen, general Bjørn Ingemann Bisserup, vil være med til fejringen, og også grev Ingolf, grevinde Sussie samt borgmester H. P. Geil (V) vil overvære paraden, der kulminerer, når dronningen atter engang overrækker regimentsfanen til Slesvigske Fodregiment.

21. maj 1992 var dronningen også i Haderslev for at overrække fanen, der har stor symbolsk betydning for ethvert militært regiment og kompagni. Fanen blev dog lagt på depot, da Slesvigske Fodregiment i 2000 som en følge af et forsvarsforlig blev nedlagt. Et nyt forsvarsforlig betyder dog, at Slesvigske Fodregiment er genopstået og tilbage på kasernen. Over de kommende år frem mod 2023 skal det opbygges til en let infanteribataljon med 440 mand og kvinder.

- I øjeblikket er regimentet bemandet med 80, siger presse- og informationsofficer ved Slesvigske Fodregiment, kaptajn Chris Bjerre Klingenberg.