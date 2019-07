HADERSLEV: En mand i Haderslev Kommune er blevet millionær. Den 60-årig mand vandt en million i Millionærgarantien i Lotto. Men hustruen var ikke sådan at overbevise. Hun troede, at det var gas, da manden ringede for at fortælle det.

Ægteparret har for vane at sige til hinanden: "Skal vi flytte en million", når der skulle flyttes penge fra en konto til en anden. Derfor var hustruen skeptisk, da manden ringede og sagde:

- Vi er blevet millionærer.

Det fortæller den nyslåede millionær, der gerne vil være anonym, til Danske Spil, der står bag Lotto.

Han opdagede selv ved et tilfælde, at han havde vundet, da han kiggede på sin konto, hvor der stod en million kroner og 50 kroner, han ikke havde ventet at finde. Danske Spil havde ikke hans korrekte telefonnummer, så man havde ikke kunnet ringe med den glade nyhed.