HADERSLEV: Lottos Millionærgaranti blev blandt andet udløst i Meny i lørdags. En lokal kunde havde købt sin lottokupon her. Millionærgarantien giver én million kroner, også selvom man ikke har et eneste rigtigt lottotal. Den heldige vinder her endnu ikke henvendt sig til Danske Spil, så tjek lige din kupon.

Den anden million i garantien gik til Langeland.

Og så delte tre personer 1.-præmien på seks millioner kroner. Vinderne havde købt deres kuponer i Tønder, Næstved og på Lolland.