Haderslev vil skabe nyt erhvervsområde

Han glæder sig over beslutningen om den nye motorvej, som kommer til at koste mellem 5,7 og 7,5 milliarder kroner - afhængig af, om linjeføringen skal gå øst eller vest om Billund. Motorvejen kan få afgørende betydning for Haderslevs fortsatte udvikling.

Haderslev: Haderslev Kommune går i gang med at planlægge for et nyt erhvervsområde ved Haderslev Nord. Det sker som en direkte konsekvens af regeringens og Dansk Folkepartis beslutning om at anlægge en ny motorvej fra Haderslev til Give.

Haderslev Kommune har i mange år kæmpet for, at der kommer et nyt til en ny midtjysk motorvej ved afkørsel 67 Haderslev Nord.I 2016 nedsatte Haderslev Byråd et særligt udvalg, der skulle arbejde for sagen. I 2016 blev der sat gang i en VVM-redegørelse af strækningen fra Haderslev til Give, som forventes færdig i år. Med regeringen og Dansk Folkepartis beslutning er der nu også afsat penge til motorvejen.

Mere Bestseller

Det er området ved Bestseller, som kommunen nu sætter i spil som et attraktivt nyt erhvervsområde. Her vil man efter al sandsynlighed i fremtiden kunne komme på både den eksisterende og den kommende motorvej. For erhvervslivet åbner det for nye muligheder.

- Bestseller har planer om en udvidelse af deres logistikcenter, og det vil være attraktivt for mange andre virksomheder at slå sig ned her, siger borgmesteren.

- Nu er det op til os at gøre opmærksom på, at området har potentiale.

Området ved Bramdrup og Moltrup er for tiden udlagt som landbrugsområde. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, lige som der skal laves en landsplanredegørelse. Tidligere har der været planer om at lave et transportcenter ved afkørsel 67.

Torsdag og fredag var H. P. Geil i Viborg, hvor ideen om en ny motorvej blev skabt.

- Men da vidste vi ikke, hvorvidt der blev afsat penge til den. Det er det nu, og det er godt, siger H. P. Geil, som i begyndelsen af februar sammen med 30 andre borgmesterkolleger fra hele Jylland rettede en kraftig appel til regeringen om at få en ny midtjysk motorvej, der kan sikre en mere stabil infrastruktur og aflaste E45.

Ifølge planerne skal anlæggelsen af den nye motorvej sættes i gang i 2023.