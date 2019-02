Haderslev vil have del i statens sundhedsmillioner

HADERSLEV: Staten har en pulje på 200 millioner kroner til læge- og sundhedshuse, og de penge vil Haderslev Kommune prøve at få del i. Pengene skal bruges til at styrke sundhedscentret på Clausensvej i Haderslev, som kommunen driver sammen med Region Syddanmark, og hvor der også arbejder private læger og klinikker.

Væk fra sygehusene

Der er flere grunde til, at en udvidelse trænger sig på. Dels bliver der flere ældre og dermed flere plejekrævende borgere. Dels har regeringen præsenteret en reform, der nedlægger regionerne og forudsætter, at en halv million færre danskere skal behandles på sygehusene.

Disse skal i stedet behandles hos praktiserende læger og på sundhedscentre. Formanden for byrådets sundhedsudvalg, Børge Koch (R) har regnet sig frem til, at det for Haderslevs vedkommende betyder 5000 flere borgere, der får brug for centret.

Børge Koch forudser, at kommunen bliver en langt mere central spiller i huset, hvis regionerne forsvinder.

Puljen på de 200 millioner kroner skal understøtte, at praktiserende læger skal arbejde sammen i større enheder og bo sammen med speciallæger og kommunale sundhedstilbud.

I Haderslev Sundhedscenter er der for tiden en privat lægepraksis med to læger og to praksissygeplejersker, en privat børnelæge, en privat øjenklinik og en fodterapeut. Samtidig befinder der sig også i centret et kommunalt rusmiddelcenter for mennesker med misbrugsproblemer og forskellige tilbud indenfor psykiatrien.

Flere private aktører har vist interesse for at rykke ind.