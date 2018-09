Haderslev-trup drager til Portugal med hele slænget af dukker

Sammen med Mona Damkjær tager hun blandt andet også ud og optræder med børne-forestillingen " Den sultne Larve" for børnehaver. Men ellers er det mest dukketeater for voksne, som Sønderjysk Figurforening laver.

- Våbensmeden og bondens datter Else er forelskede, men faderen vil ikke lade dem gifte sig, så længe smeden laver våben til Ratzaus sorte hær, der slog bondeoprøret ned og banede vejen for Reformationen i 1500-tallets Danmark.

Nu er dukkerne ved at blive viklet ind i hinanden. Der er den kloge kone Gesche Marie, Else Nisdatter, hendes far bondemanden og den tyske smed, som synger kærligheds-sange på tysk.

Dukker med forskellige næser

I Tyskland er dukketeater for voksne mere udbredt end herhjemme.

Mona Damkjær har flere gange været på kursus i Tyskland for at dygtiggøre sig som dukkemager.

- Der findes ingen steder herhjemme, hvor man kan lære at lave dukker. Der er lidt en fordom om, at dukketeater kun er for børn, men det er også for voksne. I de ti år, vi har eksisteret som forening, har vi kun lavet en forestilling målrettet børn under ti år, fortæller Mona Damkjær.

Sønderjysk Figurforening laver gerne en ny forestilling hver år.

Alle forestillingerne bliver lavet fra bunden med fremstilling af dukker og rekvisitter.

- Vi er jo alle frivillige og gør det, fordi vi synes, at det er sjovt, siger Mona Damkjær.

Udover de fire dukker fra Reformations-spillet medbringer de fire dukkemagere fire såkaldte nase-dukker, som de har fremstillet i ugens løb i kunstner-parret Heidi og Aage Birchs værksted i Slotsgade 11.

- De hedder nase-dukker, fordi de har forskellige næser. Det er næserne, der afslører karakterne, fortæller Mona Damkjær.

Hun og Niels har deltaget på den internationale dukketeaterfestival flere gange.

For Marie Gregersen og Ove Schmidt er det første gang.