Det er især de fysiske rammer samt kommunal sagsbehandling, der sikrer Haderslev en høj score på ranglisten. I kategorien "fysiske rammer", der omhandler tilfredsheden med tilgængelighed af erhvervsgrunde, den lokale planlægning og kommunens indsats for at sikre en god digital infrastruktur, ligger Haderslev på en 7. plads mod en plads som nummer 28 i 2018. Også når det gælder kommunal sagsbehandling har kommunen rykket sig positivt, nemlig med 29 pladser fra en 43. plads sidste år til en 14. plads i år.

Det viser den sidste nye udgave af Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima, som DI for 10. gang har gennemført. Haderslev Kommune kan i Lokalt Erhvervsklima 2019 glæde sig over, at sidste års nedtur med 20 pladser nu næsten er tilbageerobret. Kommunen har nemlig mast sig 19 pladser op og lander på en 34. plads og dermed i den bedste halvdel blandt de 93 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, og som igen i år toppes af Ikast-Brande Kommune.

I Haderslev Kommune har 75 virksomheder inden for blandt andet produktion, transport, fødevarer, engroshandle, rådgivning og service svaret på undersøgelsen, der er gennemført for 10. gang.Besvarelserne repræsenterer 2553 arbejdspladser, svarende til cirka 18 procent af de privat-beskæftigede i kommunen. På landsplan har 7700 virksomheder med i alt 350.000 arbejdspladser deltaget i undersøgelsen. 93 af landets 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen. De fem så ø-kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan hentes tilstrækkeligt med svar.

- Hurtig og effektiv sagsbehandling har stor betydning for alle virksomheder. Unødig ventetid betyder tabt produktion for den enkelte virksomhed.

- Det er dejligt, at Haderslev nu har genvundet det meste af det tabte, og dejligt, at kommunen ligger så godt placeret på de fysiske rammer. Det er vigtigt for de allerede etablerede virksomheder samt nye tilflyttende virksomheder, at de kan regne med muligheden for at udvide eller flytte til større arealer, hvis de med en vækst har brug for mere plads, siger direktør Hans Olling, der er formand for DI Sønderjylland i en pressemeddelelse.

Et spørgsmål om image

Udfordringen for Haderslev er i lighed med de tre andre sønderjyske kommuner efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft og kommunens image.

- Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et generelt problem, vi ser flere steder. Det er ofte folk med videregående uddannelser, der er brug for, siger Hans Olling, der mener, at Haderslev Kommunes image-problem bærer en del af skylden.

- For hvad skal få folk til at flytte hertil, til et område, der af os selv bliver betegnet som "porten til Europa", mens andre stempler os som "udkantsdanmark", spørger Hans Olling, der blandt andet også peger på, at den stærkt omtalte VUC-sag bestemt ikke har gavnet Haderslevs image:

- Hovedkontoret for VUC har ligget her i Haderslev, og borgmesteren har været formand for bestyrelsen. Disse forhold bliver uheldigvis kædet sammen med navnet Haderslev, siger DI-formanden, der ikke selv har et klart bud på, hvad der skal til for at rette op på image-problemet.

- Jeg ved blot, at vi skal passe på, at vi ikke taler os selv ned, siger han.

At der skal sættes ind for at få gjort noget ved image-spørgsmålet er dog ifølge Hans Olling utrolig vigtigt:

- Er der noget, kommunerne skal leve af, så er det jo, at der hele tiden kommer nye virksomheder og også gerne nye borgere til. Og at de bliver her, ellers underminerer det kommunens fortsatte udvikling, siger han.