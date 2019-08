Haderslev-søstre åbner hus med rum for både samtale og stilhed

Fra venstre Ane Mikkelsen og Lone Koed har et særligt søskendeforhold. De er hinandens fortrolige og nu også kolleger. I Huset8 vil de køre terapeutiske forløb både sammen og hver for sig. Foto: Dorthe Rasmussen

Søstrene Ane Mikkelsen og Lone Koed brænder for at hjælpe andre. Nu har de åbnet Huset8 i Gåskærgade 8. Her vil de tilbyde terapeutiske forløb blandt andet samtalegrupper for børn, unge og familier. Man kan også bare sidde stille og nyde roen.

HADERSLEV: Selv om de er gået hver deres vej arbejdsmæssigt, har de altid fulgtes ad. På et tidspunkt for en del år siden var søstrene Lone Koed på 42 år og Ane Mikkelsen på 38 år også ansat på det samme opholdssted for anbragte piger. Her blev de opfordret til at tage et grundforløb i psykoterapi. - Vi blev begge nysgerrige på os selv som terapeuter og den faglige og personlige udvikling det kræver for at kunne være fuldt tilstede i kontakten i terapien. Vi blev optaget af baggrunde og årsager i forhold til, hvorfor vi mennesker sommetider handler som vi gør, og hvad vi som mennesker skal støttes i for at skabe den forandring, der er brug for. Undervejs har vi da også fået afklaret nogle ting i forhold til vores eget liv, som vi kan bruge, fortæller søstrene. De har nu åbnet deres egen praksis i Gåskærgade 8. I Huset8 tilbyder de forskellige terapeutiske forløb, supervision, mindfulness, NADA og børne og ungegrupper med fokus på blandt andet skilsmisseproblematikker, trivsel og eksamensangst. Søstrene har brugt forsommeren sommerferien på at sætte lokalerne i stand. Der oser af hygge og hjemlig atmosfære, så pulsen kommer ned, så snart man træder ind af døren. - Vi har været ret enige om, hvordan vi gerne vil have stedet skulle være. På mange måder tænker vi meget ens, men vi er også forskellige. På den måde giver det også en dynamik, konstaterer Lone Koed og Ane Mikkelsen.

Søstrene har brugt forsommeren på at sætte lokalerne i Gåskærgade 8 i stand. Foto: Dorthe Rasmussen

Børn, unge og familieterapi Som læreruddannet har Ane arbejdet med børn hele sit arbejdsliv, og som tidligere konsulent på skoleområdet har hun erfaring med superversion af pædagogisk personale. Hun er i dag ansat som familiebehandler i Familiehuset hos Haderslev Kommune. Lone har oprindeligt uddannet indenfor virksomhedskommunikation, og hun har de seneste syv år været tilknyttet forskellige ungdomsuddannelser, senest Sønderborg Gymnasium, hvor hun har hjulpet mange unge med trivselsproblemer og eksamensangst. - Vi havde lyst til at gøre noget sammen igen af forskellige grunde, fortæller søstrene. De vil samarbejde bredt med kommuner, opholdssteder og skoler, og ellers så er Huset8 åbnet for alle - børn, unge, familier og par, der er ramt af for eksempel skilsmisse-problematikker, stress, angst, depression, samlivsproblematikker, eller andre livsomstændigheder, man har brug for at blive støttet i. - Vi sammensætter terapien ud fra, hvad den enkelte har brug for. Der er rum til individuelle samtaler, og vi vil også have forskellige samtalegrupper. I løbet af september starter vi skilsmisse-grupper op for både børn og forældre, fortæller Lone Koed og Ane Mikkelsen. Lone Koed vil derudover tilbyde en samtalegruppe, der henvender sig til elever i udskoling og på ungdomsuddannelserne - Der er rigtig mange unge, der ikke kan lide at sige noget i timerne og ikke får sagt noget af forskellige årsager, så det bliver en fastlåst situation, hvor man ligesom er sat i bås som den stille pige eller dreng. Jeg har rigtig gode erfaringer med at arbejde med den gruppe, og det er faktisk lidt rørende at se den udvikling, der sker, hvor de bagefter kan stille sig op og tale til en forsamling, fortæller Lone Koed.

Det oser af hjemlig hygge i lokalerne, hvor Lone og Ane vil tilbyde både samtaler og stilhed. Et af fokusområderne er at hjælpe skilsmisse-ramte familier videre. Foto. Dorthe Rasmussen

NADA-aftner Huset8 praktiserer også NADA - en form for øre-akupunktur, hvor man får fem nåle i hvert øre. - Det er en holistisk tilgang, der er med til at åbne op og er meget udbredt i forhold til at behandle blandt andet stress, uro og søvnbesvær. NADA har vist sig virksomt mod mange forskellige problematikker og er en god måde og en hjælp til at genoprette balance på, forklarer Lone Koed. Hun vil også afholde nogle NADA-aftner, hvor man kan komme ind og prøve NADA for 50 kroner. Man sidder helt stille i 45 minutter, og så får man også en kop NADA-te. - Alle vores koncepter er på plads, og nu går vi i gang med de forskellige forløb, som vi løbende vil annoncere på vores Facebookside "Huset8", og vi har også fået lavet en hjemmeside, hvor man kan se, hvad vi har af tilbud, fortæller søstrene. De fleste gruppeforløb kommer til at lægge sidst på eftermiddagen og aftenen, hvor folk har fri. Også i fritiden er søstrene bag Huset8 tit sammen. De bor tæt op ad hinanden på Aastrupvej. - Når vi har fri, så holder vi begge to af det stille liv, hvor vi hygger derhjemme med mand, børn, familie og venner. Der behøver ikke at ske en masse, mener søstrene. Her om sommeren kan de godt lide at tage til stranden for at aftenbade. - Det er noget, Ane har lokket mig med til, fortæller Lone med et smil.

Der er kommet grønne planter i vinduerne i Gåskærgade 8. Foto: Dorthe Rasmussen

Ane Mikkelsen inddrager sommetider symbolterapi, som er en metode i et terapeutisk forløb. Foto: Dorthe Rasmussen

Alle møblerne i Huset8 er lavet af Anes kæreste, Esben, som er træmand. Foto: Dorthe Rasmussen