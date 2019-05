Haderslev skal markedsføre tourfelts tur for 600.000 kroner

Haderslev: 200 frivillige, der er klar til at hjælpe i mindst fem timer, samt 600.000 kroner til markedsføring. Det skal Haderslev Kommune som én af de såkaldte parcour-kommuner forpligte sig til at stille til rådighed, når verdens største cykelløb, Tour de France, søndag den 4. juli 2021 på tredje etape af det prestigefyldte cykelløb drøner gennem Haderslev By og kommune på vej mod målbyen Sønderborg

På det seneste møde drøftede politikerne i Haderslev Byråd kravet, som blev godkendt af et flertal. Kun Enhedslistens Svend Brandt stemte imod. Flertallets ja glæder formanden for økonomiudvalget, borgmester H. P. Geil (V).

- Nu kan vi gå i clinch med butikker og handelsstand og se, hvad de og andre kan byde ind med. Dagen skal være en festdag, siger borgmester H. P. Geil (V), som forklarer, at det i første omgang handler om at skaffe dokumentation for, hvad der samlet - også af ikke-kommunale initiativer - kan forventes at blive brugt til markedsføring.

- Vi samler det simpelthen, siger H. P. Geil.