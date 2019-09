Haderslev siger igen velkommen til byens nye studerende

HADERSLEV: Studieåret på de videregående uddannelser er begyndt, og tusindvis af studerende står i en ny ukendt by, som de skal lære at kende.

I Haderslev har det i flere år været en tradition at byde de nye studerende ved UC Syd velkommen med et stort arrangement ved og på Kulturhus Bispen. Og lige som sidste år fortsætter arrangementet den 16. september på Slotsgade 25, der overtager bespisning og underholdning om aftenen.

Uday er dagen døbt, og her får butikker, foreninger og organisationer mulighed for at mødes med de nye studerende - og måske sikre sig nogle kommende medlemmer og kunder.