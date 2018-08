Haderslev-revisor er verdensmester i svæveflyvning

Rasmus Ørskov, ny partner hos Beierholm i Haderslev og nykåret verdensmester, stiller op på Gravene til Open By Night i Haderslev på fredag.

HADERSLEV: Til hverdag er han tal-mand.

I fritiden flyver han svævefly.

Statsautoriseret revisor Rasmus Ørskov har her i sommer vundet VM 2018 i svæveflyvning.

På fredag til By Night i Haderslev stiller han op med et svævefly op som blikfang sammen med biludstillingen klokken 17-22 på Gravene.

Svæveflyet har en spændvidde på 15 m og er cirka 7½ meter lagt. Det er Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub, der kommer med svæveflyet.

Rasmus Ørskov blev i maj partner hos Beierholm i Haderslev.

Han flytter snart til byen med sin familie, kæresten Monika Mogensen og deres to børn, Adam på to år og datteren Freja på otte måneder.

Familien bor i øjeblikket i Kolding.

- Vi har købt hus på Erlevvej og glæder os til at rykke til Haderslev, fortæller han.

Rasmus er oprindeligt fra Vestjylland og har indtil videre trænet i Herning sammen med resten af det danske svæveflyve-landshold.

- Man skal være 15 år for at flyve alene, og jeg meldte mig ind i klubben i Herning på min 15 års fødselsdag. Begge mine forældre og min bedstevar flyver også, så jeg har været med på flyvepladsen, siden jeg blev født, fortæller Rasmus Ørskov.

Han kom på junior-landsholdet som 17-årig, og fløj sit første senior-mesterskab, da han var i slutningen af 20'erne.

Verdensmesterskaberne i svæveflyvning afvikles hvert andet år.

I 2014 vandt Rasmus bronze ved VM, og i år blev det så til guld ved VM i Polen.

Rasmus er den eneste danske svæveflyver, der har vundet to medaljer ved VM.

Kun to andre danske svæveflyvere har opnået medaljer gennem tiderne.

At flyve et dejligt afbræk i hverdagen, synes Rasmus.

Mange revisorer har jagt eller golf som fritidshobby, og selv om Rasmus måske er lidt atypisk, fordi han flyver svævefly, så handler det alt sammen om at få et modspil til ens arbejdsliv.

-Som revisor sidder man jo stille og skal være koncentreret i mange timer. Her får man adrenalinen og kommer ud og får noget luft under vingerne. Man har naturen, luften og friheden, konstaterer Rasmus.

Før trænede han hver weekend.

- Men med nyt job og to små børn, har der ikke været tid til den store træning på det sidste, erkender Rasmus.

Gengæld har han mange års erfaring, og det kom ham til gavn ved årets VM, der blev afholdt i Polen.

- Det er et racerløb oppe i luften, hvor man får en bane og skal ud og vende nogle punkter, og så gælder det om at flyve turen hurtigt muligt, forklarer Rasmus Ørskov.

Konkurrencen strækker sig over 12 dage, hvor man er i luften i op til seks timer.

Hvad gør man så, hvis man skal tisse?

- Ja, nemt er det ikke, men det kan lade sig gøre, og det er noget nemmere for mænd, konstaterer Rasmus, som glæder sig til at møde de lokale og fortælle om sin sport til fredagens By Night.