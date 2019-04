Haderslev-par tager med en gruppe danskere på Climb for Charity i Afrika

Haderslev: I september vil Sara Than Samsøe og Peter Hauge - begge Haderslev - være at finde blandt en gruppe danskere, der har sat sig for at gå op ad Afrikas højeste bjerg - den 5.895 meter høje Kilimanjaro. Det gør de som led i velgørenhedsinitiativet Climb for Charity og formålet er at støtte Børneulykkesfonden. Med turen til Kilimanjaro skal Sara og Peter sammen med sit hold indsamle midler til Børneulykkesfonden og Legeheltene, der skal styrke motorikken og skabe aktiv leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark.

- Vores Kilimanjaro eventyr har ikke kun betydning for os. Men det har faktisk også betydning for Danmarks børn og unge. Det er her, det giver mening. Ligeledes, når det virkelig bliver hårdt, så motiveres vi til at give den en ekstra skalle, for der er nogen der er afhængige af det, vi udfører, siger Sara Than Samsøe i en pressemeddelelse.

Deltagernes indsamling til Børneulykkesfonden og Legeheltene foregår bl.a. via en velgørenhedsauktion og sponsorater fra virksomheder.