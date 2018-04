Haderslev opgraderer indsats om flystøj

Skrydstrup: Organiseringen af samarbejdet med borgere og forsvaret om nyt kampfly på Flyvestation Skrydstrup forankres fremover politisk i økonomiudvalget og ikke kun hos borgmesteren og kommunaldirektøren.

Beslutningen blev truffet på det seneste møde i det magtfulde byrådsudvalg, der dermed også får ansvaret for at adressere den utryghed, borgerne i Skrydstrup, Bevtoft, Over Jerstal, Uldal og andre byer i nærområdet til Fighter Wing Skrydstrup har i forbindelse med larmen fra de gamle F-16 fly og de kommende F-35 kampfly, der fra 2023 får base på flyvestationen.

- Denne sag er jo ikke kun et anliggende for borgmesteren og kommunaldirektøren, vi vil gerne sikre, at hele økonomiudvalget inddrages, siger borgmester H. P Geil (V), der også er formand for økonomiudvalget og tidligere af den socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Rønnow,er blevet kritiseret for ikke at inddrage byrådets øvrige partier i dialogen med borgerne.