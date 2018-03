Haderslev-musikere SAMMEN om Beatles

Det, der for fem-seks år siden begyndte som et lille foredrag har med årene udviklet sig til et flot liveshow med otte musikere og en lidt syngende fortæller. Det får over 500 mennesker fornøjelsen af lørdag aften på Harmonien i Haderslev.

HADERSLEV: Det er med en vis respekt, vi lister ind i backstagelokalet i Kulturhus Harmonien for at møde musikerne, der om seks timer skal give over 500 mennesker en musikalsk oplevelse krydret med muntre og mindeværdige anekdoter om forholdet til "the Fab Four from Liverpool", som Beatles også kaldes.

Stemningen backstage emmer imidlertid af en slags gensynsglæde musikerne imellem. De har alle deres musikalske rødder i Haderslev, men de spiller kun sammen et par gange om året, og det, de her er sammen om, er historien om Beatles. - Det, at vi er sammen om det, er faktisk det vigtigste, forklarer Alex Bødiker, der på sin vis er ophavsmand til showet.

- Jeg havde i sin tid en ide om at holde et foredrag om Beatles, og henvendte mig til Jesper Ry, der er leder af Haderslev Musikskole for at få hjælp til at krydre foredraget med nogle musikstykker. Så sagde han: "Hvorfor bruger du ikke et liveband? Jeg kan hurtigt skaffe nogle musikere, der er interesserede", fortæller Bødiker.