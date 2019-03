Haderslev mister en skobutik

HADERSLEV: Knap 17 år har skokæden Bianco haft butik i Haderslev. Snart er det slut.

Butikschef Sara Clausen bekræfter, at rygtet om, at butikken i Haderslev skal lukke, desværre er sandt.

Bianco har opsagt lejemålet i Bispegade 15B og lukker allersenest ved udgangen af maj.

Ellers har butikschefen ikke nogle kommentarer udover, at hun selvfølgelig synes, at det er ærgerligt for byen.

Hun er selv bosiddende i Haderslev, hvor hun i april 2017 blev ansat butik-chef for Bianco.

Det var samtidig med, at sko-kæden selv havde overtaget butikken efter en franchisetager.Samtidig investerede kæden i en totalrenovering af butikken med blandt andet helt nyt inventar og butiks-facade.

Desværre så har udviklingen ikke været med butikken, der de seneste år har oplevet en nedgang i salget, og der er ikke det samme antal strøgkunder som tidligere.

I fjor lukkede Bianco butikken i Kolding midtby, og nu er turen så kommet til Haderslev.

Den nærmeste Bianco vil fremover være i Kolding Storcenter, og så har kæden også en webshop.

I det hele taget har den voksnede nethandel gjort indhug i omsætningen hos Bianco, der er en danskejet skokæde med hovedkontor i Kolding.

Kæden er kendt for at være helt fremme i skoene med de nyeste trends indenfor sko til både kvinder og mænd og har derfor fra starten haft mange unge kunder - men der er også de unge, der i stigende grad handler sko på nettet i stedet for at gå ind i en butik.

Bianco-kæden har siden 2011 haft røde tal, og antallet af fysiske butikker er raslet ned fra 170 til i dag under 100 på landsplan.

I 2016 fik det kæden ny luft, da tøjgiganten Bestseller købte aktiemajoriteten for 100 millioner kroner, og i dag er virksomheden 100 procent ejet af Bestseller koncernens selskab Heartland.

Seneste regnskab for 2017/2018 viste et underskud på 25 millioner kroner.