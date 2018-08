Haderslev markerer flagdagen for Danmarks udsendte

Haderslev: Onsdag 5. september er der officiel flagdag for Danmarks udsendte. I samarbejde med Haderslev Kaserne, Fighter Wing Skrydstrup og Beredskabsstyrelsen Sydjylland inviterer Haderslev Kommune tidligere udsendte og interesserede borgere til et særligt arrangement på Gravene.

Den 5. september 2018 er det tiende gang, at Haderslev Kommune markerer flagdagen for Danmarks udsendte. Flagdagen starter kl. 10 med parade på Haderslev Kaserne, hvorefter veteraner, soldaterforeninger, beredskabet og soldater marcherer fra kasernen gennem byens gader, som i dagens anledning vil være udsmykket med en flagallé. Marchen føres an af en trommeslager fra Slesvigske Musikkorps. På Gravene vil borgmester H.P. Geil og garnisonskommandant, oberst Peer Sander Rouff holde taler, hvorefter Haderslev Kommune vil være vært ved en sønderjysk ringridderpølse og en sodavand. Flyverhjemmeværnets Musikkorps vil desuden underholde med musik, og alle borgere er meget velkomne til at deltage i markeringen på Gravene. Igen i år deltager flere hundrede børn fra daginstitutioner og skoler i Haderslev Kommune i flagdagen, og de vil stå klar til at hylde veteranerne med Dannebrogsflag og små hilsner.