Haderslev-lærere: Gør som i Sønderborg - drop nationale test

Lærerkredsen beder politikerne om at følge Sønderborg, hvor et flertal vil af med de nationale test. Nogle skoler er glade for dem, gør skolepolitiker opmærksom.

Den opfordring kommer fra formanden for Haderslev Lærerkreds, Lars Pedersen, der har bemærket, at et flertal i Sønderborg Byråd vil afskaffe de nationale test, der blev indført i 2010 og siden har skilt vandene.

Kede af det

Lars Pedersen peger på tre grunde til, at de nationale test bør droppes:

- Det ene er elevernes trivsel. Mange elever er kede af de test og har det dårligt med dem. Den anden er, at undersøgelser viser, at de fejlbehæftede, og hvad kan man så bruge dem til? Fra vores medlemmer får vi også at vide, at lærerne nogle gange får resultater, de ikke kan genkende, siger Lars Pedersen.

Endelig mener lærerformanden, at de nationale test er udtryk for det engelske begreb "teacing for test" - altså at undervisningen gennemføres af hensyn til en test:

- Det indskrænker undervisningen. Vi skal undervise eleverne for, at de kan blive dygtige - ikke for at de skal deltage i en test. Testene er adaptive. Det vil sige, at hvis eleven svarer rigtigt, får vedkommende et sværere spørgsmål - indtil der svares forkert. Det er ikke som i computerspil, hvor man også bliver belønnet. Man kan kun tabe, mener Lars Pedersen.