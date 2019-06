Haderslev kan få færre valgsteder

Borgmester er klar til at se på, at antallet af de 34 valgsteder i Haderslev Kommune bliver mindre. Kommunen har flest valgsteder blandt alle nabokommuner.

I Over Jerstal var seks-syv personer med til at sørge for, at onsdagens folketingsvalg foregik efter reglerne, men på de større steder er der selvsagt mange flere.

Antallet af steder er godt for demokratiet, men det giver udfordringer for de partier, der skal stille med valgtilforordnede til at bemande stederne.

Mere effektivitet

Der er flere gange tidligere blevet talt om at reducere antallet af valgsteder, som i gennemsnit ligger otte kilometer fra hinanden.

- Vi skal nok have lidt større valgsteder i fremtiden, så det kan blive lidt mere effektivt, siger borgmester H. P. Geil (V), der sammen med kommunaldirektør Willy Feddersen under valghandlingen besøgte ti af de 34 valgsteder.

Det koster mellem 2,3 og 2,5 millioner kroner at afvikle et valg. Politikerne har hidtil prioriteret demokratiet over økonomien, men det kan ændre sig. I det endnu ikke-offentliggjorte handlekatalog, som byrådets politikere sidder og arbejder med for at finde besparelser på i alt 60 millioner kroner, der kan sikre, at Haderslev Kommune ikke går ud af 2020 med et stort hul i pengekassen, er valgstederne med.

- Jeg tror på, at demokratiet også kan fungere med lidt større valgsteder, siger H. P. Geil, der ikke giver et bud på, hvor mange valgsteder, der skal være.

- Men jeg tror i hvert fald godt, at vi kan love, at der bliver et valgsted på Aarø, siger han.