Haderslev kan få et nyt kulturhus for 2,5 mio.

Bestyrelsen i den hjemløse forening SG 25 har fået mandat til at gå videre med at realisere drømmen: At genåbne et kulturhushus i Slotsgade 25. Ungdomsrådet er med.

HADERSLEV: Bestyrelsen i foreningen SG 25 fik onsdag aften opbakning fra generalforsamlingen til at gå videre for at realisere drømmen: Igen at åbne et kulturhus i Slotsgade 25. - Ejerne har rakt os en lillefinger, sagde formanden Jørn Mejer, da foreningen holdt generalforsamling i Streetdome. Der har netop været holdt et møde mellem SG 25 og ejendommens ejere, efter at en række forsøg med at drive restauranter i lokalerne alle har været kortvarige. SG 25 samarbejder for tiden med Boldts Bar i Lavgade, ligsom foreningen har haft kig på Det gule Pakhus og Winds Bogtrykkeri på Gravene. Månen på Bispen har også været brugt, og endelig har foreningen den snart tidligere biografbygning på Torvet i tankerne - dog uden at have set nærmere på den. - Men Slotsgade 25 er de rigtige, autentiske rammer, mente Jørn Mejer, og det synspunkt fik han opbakning til fra deltagerne.

Vi kan godt tjene penge, og det er det, der skal til. Jørn Mejer

Kræver mange medlemmer Skal foreningen købe bygningen i gården Slotsgade 25, kan 60 procent af købesummen komme fra et realkreditlån, mens resten kan findes via bankanlån, en eventuel kommunal garanti, store donationer, og ikke mindst kræver det 200-300 medlemmer, der betaler kontingent. SG 25 flirter med Haderslev Ungdomsråd, forklarede Jørn Mejer. Rådet vil gerne have større og anderledes lokaler end de nuværende på Bispen, og et tættere samarbejde med ungdomsrådet kan være en døråbner i forhold til Haderslev Kommune, der har en ambition om at slå sig op som uddannelsesby. På generalforsamlingen slog tre medlemmer af ungdomsrådet fast, at rådet gerne vil være en del af et kommende Slotsgade 25.