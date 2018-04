Haderslev hyldede sine talenter og frivillige

- Man kan sige om prisvinderen, at man kan samle kommunens borgere og gæster udefra. Unge, der er rejst fra kommunen, kommer hjem for at mødes med gamle venner. Der spilles uanset om solen skinner, eller når det regner, sagde formanden.

De blev delt ud til idrætten og kulturlivet. Formanden for udvalget for kultur og fritid Kjeld Thrane delte blandt andet Kultur og Fritids ærespris ud, som gik til Kløften Festivalen :

Lars Boisen overrakte Kulturelt Samvirkes pris, der gik til teaterforeningens mangeårige formand, Peter Aldershaab . Det er netop hans trofasthed og udholdenhed for teateret, der har fået bestyrelsen i foreningen til at pege på Peter Aldershaab, der har været formand siden 2003 og aktiv siden 1990erne.

Kjeld Thrane begrundede blandt andet prisen med, at junior-danmarksmesteren formår af få den daglige træning til at hænge sammen med skole, er vellidt og arbejder målrettet med fysisk træning som supplement til sin sport.

Jyllands største

Haderslev Fodboldklub er Jyllands største med 1200 medlemmer, og det er en af årsagerne til, at Svend-Aage Dyrholm overrakte idrætssamvirkets pris til klubben. Dens evne til at skaffe 300 nye medlemmer over fem år, etableringen af e-sport og et initiativ med at arrangere fodbold for børn med særlige behov er begrundelsen.

Jørn Andersen fra orienteringsklubben blev årets foreningsleder, og Karl Erik Olesen begrundede prisen med modtagerens evne til at se "rodskud". Han kan se, når noget kommer nedefra og kan blive noget godt. Og så ved han, når noget skal gøres, sagde Karl Erik Olesen.

Endelig overrakte Stefan Christensen fra ungdomsrådet ungleder-pris til Sofie Rossen Nissen fra Det Danske Spejderkorps, Gram Hvaler. Hun har en særlig evne til at engagere andre unge. Hun har gjort en kæmpe indsats for ikke alene at være en dygtig leder, men også for at hjælpe andre unge med at udvikle sig, sagde formanden for ungdomsrådet blandt andet.