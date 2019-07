For det første historien om katastrofen på Haderslev Dam, hvor 57 mennesker døde, da en turbåd brød i brand på lavt vand på Haderslev Dam. Det var 8. juli 1959, og det er således 60 år siden i år.

Haderslev: Søndag 7. juli udkommer der et nyt nummer af Sønderjysk Månedsskrift.

Tragedie og heltedåd

Derudover fortæller Mogens Ladegaard, Grejs, om bageren og købmanden fra Bevtoft. En tragisk historie fra Første Verdenskrig, hvor Peter Marius Petersen vendte hjem på hesteryg helt fra Sortehavet efter fire lange år i krig. Blot for at finde ud af, at hans tre børn har mistet deres mor og han sin hustru til en blodforgiftning.

Og endelig er der historien om Kaptajn Gustav Schröder fra Haderslev, der reddede 900 jødiske flygtninge med sit skib og dermed endte med en æresplads på Yad Vashem, der er Israels mindesmærke for Holocaust.

Sønderjysk Månedsskrift udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.

Der er naturligvis andre spændende historier fra resten af Sønderjylland med i det nummer også. Foruden programmet i Museum Sønderjyllands afdelinger og på anmeldelser af bøger om Sønderjylland. /cak