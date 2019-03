Haderslev har fået en hvid bro over Møllestrømmen igen

Baggrund

Arbejdet med at udarbejde en ny strategi for udviklingen af det indre Haderslev gik i gang i efteråret.Der er afholdt tre borgermøder og nedsat et byforum, der består af engagerede borgere.



Tre områder er udvalgt til afprøvningsområder.



Gravene, hvor der er forsøg med parkering på pladsen og fuldt ophold og leg - og ingen parkering.



Møllestrømmen, hvor broen etableres.



Hertugens Baghave, hvor der skal etableres en genbrugslegeplads.



Formålet er blandt andet at styrke bymidten som et sted for alle aldre og et mangfoldig by.