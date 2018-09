Haderslev går i krig mod CO2-udslippet

Politikerne er enige om, at CO-udslippet skal reduceres med to procent hvert år. SF vil have en forpligtende aftale med Danmarks Naturfredningsforening.

HADERSLEV: Haderslev skal være klimakommune i 2019. Flertalsgruppen i byrådet har nedfældet kravet i sit budgetudspil, hvor partierne har besluttet, at FN's verdensmål skal udgøre grundlaget for kommunens videre udvikling.

Bissen på

Alligevel stiller SF et forslag om, at Haderslev som klimakommune skal indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, der direkte forpligter kommunen til at reducere sit CO2-udslip med to procent om kommunen.

- Én ting er, at det kommer med i budgettet. Noget andet er, at vi får en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Derfor stiller jeg forslaget, forklarer Bent Iversen, partiets enlige byrådsmedlem.

For at nå det mål skal der hvert år udarbejdes en handleplan og efterfølgende en rapport over årets resultater.

I den borgerlige gruppes budgetudspil, "Vi kan gøre en forskel - udvikling og investeringer er vejen frem", afsættes hvert år en million kroner i samtlige budgetår. Også her er målet at, CO2-udslippet skal reduceres med to procent om året.

Flertalsgruppen, der består af Venstre, konservative, Slesvigsk Parti, De Radikale, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, er også villig til at skrue bissen på over for firmaer og borgere, der sviner og roder. Partierne vil:

... "i stigende omfang bruge miljølovgivningens bestemmelser, hvis borgere og virksomheder gentagne gange ser bort fra opfordringer til oprydning og påkrævet vedligeholdelse."