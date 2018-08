Rammen for handlingen spænder fra badestranden i Blokhus til idylliske sommerhuse til kirkegårde og forladte huse.

Hovedpersonerne, der er i 40'erne, har for nyligt mødt hinanden på net-dating, men der er noget mystisk ved Maria.

Alt starter så fredeligt og idyllisk, men snart begynder uhyggen at brede sig, for der foregår mystiske ting under overfladen i det lille samfund.

- Jeg tænkte: Det er jo egentligt fantastisk, så idyllisk det hele ser ud. Men der er jo altid noget under den smukke overflade, konstaterer Ebbe.

Spoleret nattesøvn

Ebbe, som fylder 68 år om et par måneder, fortæller, at han i mange år har drømt om at skrive en psykologisk thriller.

- Men da jeg arbejdede, havde jeg ikke tiden. Den fik jeg så, da jeg gik på pension i 2013, men det er skrive en bog, kan ikke sådan planlægges. Det har været en lang proces på omkring tre år, hvor jeg har været væk og tilbage til skriveriet. På et tidspunkt er man nået så langt, at man tænker, at det kan der godt komme en roman ud af, og lige pludselig skal man finde på en slutning, konstaterer Ebbe.

I perioder har bogen fyldt så meget, at det har spoleret nattesøvnen.

- Det er jo lidt spændende, fordi man lever sig så meget ind i personerne. Selv om man selv har opdigtet dem, så bliver de meget virkelige for en. Man kan vågne om natten og tænker på dem og skriver huskesedler til sig selv om ting, de skal gøre og sige, fortæller Ebbe.

Mange er bange for at færdes alene en mørk aften på bestemte steder for eksempel i en skov, på kirkegårde og i forladte huse.

Der er en urationel angst, der fylder meget hos mange mennesker - en angst, der kommer indefra.

Men det bliver først for alvor rigtig uhyggeligt, når det idylliske ikke er, hvad det giver sig ud for at være, konstaterer forfatteren.

Han har undervist mange år i psykologi og også begået flere fagbøger om gysergenren.

- Det er modsætningen mellem det idylliske og så det modsatte, som jeg synes er så spændende, fortæller Ebbe.

Alle de steder, han beskriver i bogen eksisterer i virkeligheden.

På det plan er han helt på linje med de fleste store krimiforfattere, for eksempel svenske Mari Jungstedt, der lader mordene vælte ned over den idylliske svenske ø Gotland, som hun kender som sin egen bukselomme.

- Hvis man skal skrive en god krimi, så skal man gøre det i det miljø, man kender. Jeg tænker meget visuelt, når jeg skriver og er nødt til at kunne se tingene for mig, fortæller Ebbe, som stammer fra Aalborg men har boet i Haderslev det meste af sit liv.