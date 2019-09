Haderslev: August var meget varm, specielt i anden halvdel af måneden. Middeltemperaturen var hele 20,1 grader mod normal 16,7 grader. Maksimumtemperaturen måltes til 30 grader 28. august, der i øvrigt var det varmeste døgn i august måned nogensinde siden 1969. Middeldøgntemperaturen nåede her 25,5 grader. Døgnet var ligeledes et tropedøgn, idet den laveste temperatur ikke nåede længere ned end til 21 grader, hvilket er en tangering af den hidtidige rekord fra 1994.

Endelige nåede den laveste temperatur blot ned på 13 grader 21. august, og det er en tangering af rekorden fra 2002.

Nedbørsmæssigt faldt der lidt mere end normalt med 87 millimeter. Antallet af solskinstimer var i underkanten af det normale med 207 timer mod normal 227 timer.

For hele sommeren 2019 gælder det, at der var var færre solskinstimer med 684 timer mod normalt 702 timer. Sommer i år var næsten lige så varm som i 2018. Der var dog noget mere regn i år, selvom om 188 millimeter denne sommer stadig er lidt under normalen på 226.