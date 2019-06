Haderslev får sin egen parkeringsvagt

Baggrund

Der var politisk stor uenighed, da udvalget for plan og miljø på sit martsmøde besluttede at udtræde af Parkeringskontrol Syd. Et borgerligt flertal stemte for, mens Socialdemokratiets to medlemmer samt Enhedslisten stemte imod.Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte også imod, da sagen efterfølgende blev oversendt til økonomiudvalget. Her vandt det borgerlige flertal afstemningen med stemmerne seks-fem, hvorefter sagen blev begæret i byrådet af de to røde partier.



På byrådsmødet endte et borgerligt flertal med at vinde afstemningen om udtrædelsen, efter at Socialdemokratiet havde undladt at stemme. Forud var gået en afstemning om, at spørgsmålet skulle sendes tilbage til ny behandling i udvalget. Forslaget var fremsat af Socialdemokratiet, som dog ikke fik opbakning.