Udover Bo Damgaard Poulsen kommer der til at starte med fire-fem andre trænere, der skal guide medlemmerne igennem de forskellige former for træning, der er indenfor crossfit.

- Jeg var træt af at køre til Kolding for at træne, siger han.

Her har han trænet Jon Skriver, der fik ideen om for alvor at bringe crossfit til Haderslev med en box, som man kalder det.

Når ejer Jon Skriver og manager Bo Damgaard Poulsen viser rundt i den hal på Gasværksvej 11, hvor der fra den 30. september skal trænes crossfit, så er det svært ikke at se, hvordan det ender med at se ud.

800 kvadratmeter

De godt 800 kvadratmeter på Gasværksvej kommer til at blive delt op i forskellige områder. Lige når man kommer ind vil der være en reception og et sofaområde. For enden af lokalet kommer der et stort område, hvor medlemmerne blandt andet skal træne WOD, der er en forkortelse for workout of the day.

I det største rum i boxen vil der være endnu et træningsområde, hvor man man frit kan træne. Men det kan også bruges til holdtræning:

- På den måde kan vi have to hold ad gangen. Vil vil gerne have rigtig mange hold, siger Bo Damgaard Poulsen.

Derudover er der mulighed for at inddrage endnu et rum til træning. Der skal blandt andet også være plads til romaskiner og assultbikes.

- Så kan man sidde der og drikke en vand efter træning, siger Jon Skriver.

Området omkring boxen på Gasværksvejs skal ikke kun bruges til at medlemmerne kan nyde godt af, at der er parkering lige ved døren.

- Vi skal også træne ude. Der er masser af muligheder her i området, siger Bo Damgaard Poulsen.

- Der er heller ikke noget værre end at træne inde, når vejret er fint ude, siger Jon Skriver.