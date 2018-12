Haderslev får et akademi for unge scenekunstnere

Til august åbner et performance-akademi. Det er for 16-21 årige, der vil dyrke klassisk sang, musik og teater, samtidig med at de tager en ungdomsuddannelse. Inspirationen kommer fra idrætten.

Talentcenter

Performance-akademiet bygger på de erfaringer, Talentcenter Haderslev i dag har med unge idrætstalenter på det, der tidligere hed idrætsakademiet, og det bliver Haderslev Talentcenter, der skal stå for ledelse og administration.

Også på performance-akademiet er målgruppen unge, der sideløbende går på en ungdomsuddannelse. Lederen af musikskolen, Jesper Ry, forventer, at langt de fleste vil være elever fra Haderslev Katedralskole. Gymnasiet er da også samarbejdspartner sammen med musikskolen, Haderslev Sangakademi og forsøgsscenen. Teater bliver også et af tilbuddene, og der bliver mulighed for at hyre professionel vejledning.

Det kommende akademi har fået 100.000 kroner fra Trekantsamarbejdet, og performanceakademiet vil derfor kunne søges af unge fra medlemskommunerne, Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejle og Vejen.