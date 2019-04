Haderslev får en ny stor genbrugsbutik

I et hjørne af hallen skal der indrettes en lille café med bord og stole, hvor kunderne kan sidde og drikke en kop kaffe eller te. Der er også personale-rum midt i butikken, for der skal være et hyggeligt arbejdsmiljø.

- Det er en fordel for os, at der har været køkken-butik, for her var en masse skabe i forvejen, som vi kan bruge til at fylde ting og sager i, fortæller Bjarne Taulborg.

Her knokles der i disse dage på højtryk for at gøre klar til åbningen af Haderslev Genbrugsbutik.

Små skridt

Tirsdag den 23. april fra klokken 16 til 17.30 er der åbnings-reception, hvor alle er velkommen til at komme og se den nye butik.

Butikken åbner onsdag den 1. maj.

I starten er åbningstiderne mandags-torsdag fra klokken 13 til 17.

- Det er vigtigt for os at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der ikke bliver drevet rovdrift på de frivillige. De skal have en god oplevelse ved at være frivillig her. Derfor starter vi ud med små skridt, og så kan vi stille og rolig udvide åbningstiden, hvis der kommer nok frivillige til at gøre det, siger Bjarne Taulborg, som via Facebook-siden allerede har fået nogle henvendelser fra folk, der gerne vil være frivillige.

Han ser det som en fordel, at en genbrugsbutik ligger lidt udenfor bymidten.

- Man ser nogle steder genbrugsbutikker midt inde i byen, hvor huslejen æder hele overskuddet, og det ønsker vi ikke. De frivillige skal føle, at der kommer noget ud af deres arbejde, fastslår Bjarne Taulborg.

Rundt om bygningen og ude ved vejen kommer der skilte, der viser vej til Haderslev Genbrugsbutik.

- Nogle vil måske mene, at Haderslev har nok genbrugsbutikker i forvejen. Hvad siger du til det?

- Joh da, det tror jeg, vi har. Men tendensen viser bare, at hver gang, at der kommer en ny genbrugsbutik til byen, så stiger omsætningen også i de andre butikker. Der er mange mennesker, der handler i genbrugsbutikker i dag, og det giver mere handel, både for os og for de andre, at der er et stort udvalg, konstaterer Bjarne Taulborg.