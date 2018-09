Haderslev får en kunstrute

HADERSLEV: Der er åbent hus i den store stil i weekenden den 15.-16. september. Faktisk er der åbent hus i 23 kunstnerværksteder i hele Haderslev Kommune - fra Bevtoft i vest til Øsby i øst.

"Åbne Døre 6100" er arrangementet da også døbt. 23 lokale kunstnere åbner deres værksteder og atelier mellem klokken 11 og 16, og ideen er, at du kan tage ud på en kunstrute, du selv tilrettelægger ved at printe et kort ud fra Åbne Døre 6100's hjemmeside. Ud over at gæsterne kan købe værker af de deltagende kunstnere bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål om alt fra tekniker og inspiration til valg materialer.